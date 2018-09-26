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رياضة

هجوم قوي من مدرب أسوان على اتحاد الكرة.. تعرف على السبب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
نور عادل
شن مدرب فريق الكرة الاول بنادي أسوان مجدي عبدالعاطي، هجوما على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بسبب مباراة فريقه أمام منافسه فريق نادي إسنا بالدور التمهيدي بكأس مصر.

ونشر "عبد العاطي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من الصور التي تكشف عن الحالة المزرية التي يتواجد عليها ملعب مباراة الفريقين، من تشقق في أرض الملعب وعدم وجود نجيلة طبيعية للعب المباراة.

وعلق مجدي عبدالعاطي على تلك الصور قائلًا: "النهاردة كان عندي ماتش في كأس مصر في الدور التمهيدي مع فريق السلام بإسنا، وحابب أفرج أعضاء الاتحاد المصري المحترمين على ملعب المباراة اللي بيصروا إننا نلعب على ملعب زي ده عشان أصوات الجمعية العمومية في الانتخابات!!!!".

تجدر الاشارة إلي أن فريق أسوان استطاع تحقيق الفوز على حساب منافسه فريق إسنا بثلاثة أهداف دون رد.
هجوم قوي من مدرب أسوان على اتحاد الكرة.. تعرف على السبب
هجوم قوي من مدرب أسوان على اتحاد الكرة.. تعرف على السبب
هجوم قوي من مدرب أسوان على اتحاد الكرة.. تعرف على السبب
هجوم قوي من مدرب أسوان على اتحاد الكرة.. تعرف على السبب

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