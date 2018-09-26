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خارجية النواب: السيسي يخشي من تراجع دور الأمم المتحدة.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال النائب هشام مجدى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،إن مصر لها دور إقليمى مهم فى مجال العلاقات الخارجية،موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخشى من انحصار دور الأمم المتحدة وعدم الإلتزام بالقوانين الدولية .

وأشار"مجدى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى "،اليوم الأربعاء،إلى أنه لابد من معالجة هذا الأمر والتأكد من أن الأمم المتحدة لن ترجع فى قرارتها الدولية .

وأضاف" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب" أن من أهم اللقاءات العالمية لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكى،لافتًا إلى أن زيارة السيسي إلى نيويورك تهدف إلى تعزيز الأمن القومى.

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