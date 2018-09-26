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أخبار البلد

وزير الري يلتقى الجالية المصرية خلال زيارته إلى إثيوبيا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:05 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
سلمى عبد الناصر
استقبل السفير أبو بكر حفنى سفير مصر فى إثيوبيا، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ومرافقيه، مساء أمس، على هامش اجتماعات اللجنة الثلاثية على مستوى وزراء المياه مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مناقشة نتائج الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة التى عقدت صباح أمس.

وحضر اللقاء عدد كبير من الجالية المصرية، وتم عرض جهود الدولة فى التنمية وشرح استراتيجية وخطة الوزارة لإدارة المياه فى ظل التحديات التى نواجهها.

وفى ختام اللقاء أعرب السفير عن سعادته بتشريف الوزير بزيارة مقر السفارة بأديس أبابا وحرصه على لقاء الجالية المصرية لفتح آفاق الحوار معهم وتعريفهم بخطط التنمية بالدولة والإجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى لادارة المياه لمواجهة التحديات المائية التى نواجهها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى توجه صباح أمس الثلاثاء، الى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى على مستوى وزراء المياه بكل من مصر والسودان واثيوبيا وذلك لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالجانب الفنى لسد النهضة.

وتأتى هذه المشاركة بناء على دعوة وزير المياه والكهرباء الاثيوبى في إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

ومن المقرر أن يتوجه عبد العاطى عقب الاجتماع إلى العاصمة الاوغندية كمبالا للمشاركة فى فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والاوغندي المتوج باتفاقية التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مجال إدارة الموارد المائية والرى.

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