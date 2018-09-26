مرور الجيزة: تكثيف الخدمات في مناطق تجمعات المدارس .. فيديو

قال المقدم عمرو عبد النعيم، بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن الحالة المرورية بالمحافظة طبيعية من الصباح الباكر، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى أعطال أو حوادث صباح هذا اليوم، مفيدًا بأن الكثافات المرورية المرتفعة نتيجة لبدء العام الدراسي الجديد.



وأضاف عبد النعيم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن ميدان الرماية فى اتجاه طريق الفيوم يشهد بعض الكثافات المرورية، وتم تكثيف الخدمات المرورية في تلك المنطقة لتسيير الحركة، بينما منطقة جامعة القاهرة بها كثافات متوسطة.



وأوضح أن كوبرى 15 مايو به كثافات مرورية واضحة فى اتجاه أكتوبر، بينما الطريق فى اتجاه القاهرة طبيعية ويسير بشكل جيد.



وأكد على وجود خدمات مكثفة خاصة في مناطق تجمعات المدارس، مشيرا إلى أن هناك التزام كبير من أولياء الأمور خاصة فيما يخص مناطق انتظار السيارات.