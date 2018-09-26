ضبط قهوجي حول منزله لورشة تصنيع أسلحة نارية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط اليوم الأربعاء من ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية بمنزل "قهوجي" بمركز منفلوط.
كانت معلومات وردت ضباط وحدة مباحث منفلوط بقيام " ق .ع .س " قهوجي " يقوم بادارة ورشة لتصنيع الاسلحة بمنزله.
وبعد تقنين الإجراءات قام ضباط مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية بمداهمة منزل المتهم والذي أسفر عن ضبط بندقية خرطوش تركى الصنع و (2) فرد رصاص محلى الصنع و (30) طلقة مختلفة الأعيرة بقصد الاتجار.
وكذا تم ضبط أدوات تصنيع عبارة عن " (2) أجزاء بندقية خرطوش و (3) طبنجات صوت معدة للتعديل و (3) كتلات ترباس و (3) إبر ضرب نار و (3) ماوسير و (3) مبردات و (8) ياى مختلف الأطوال و (1) هيكل طبنجة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق
كانت معلومات وردت ضباط وحدة مباحث منفلوط بقيام " ق .ع .س " قهوجي " يقوم بادارة ورشة لتصنيع الاسلحة بمنزله.
وبعد تقنين الإجراءات قام ضباط مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية بمداهمة منزل المتهم والذي أسفر عن ضبط بندقية خرطوش تركى الصنع و (2) فرد رصاص محلى الصنع و (30) طلقة مختلفة الأعيرة بقصد الاتجار.
وكذا تم ضبط أدوات تصنيع عبارة عن " (2) أجزاء بندقية خرطوش و (3) طبنجات صوت معدة للتعديل و (3) كتلات ترباس و (3) إبر ضرب نار و (3) ماوسير و (3) مبردات و (8) ياى مختلف الأطوال و (1) هيكل طبنجة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق