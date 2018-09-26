ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس مهرجان سماع الدولي، إن المهرجان دشن منذ 11 عامًا وأصبحت له جماهيرية كبيرة جدًا، وجمهور من جميع الدول العربية، لافتًا إلى أن المهرجان يؤكد في رسالته على المحبة والسلام والتسامح.

وأضاف مؤسس مهرجان سماع الدولي، في لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يشارك هذا العام 17 دولة لتقديم العروض والإنشاد الديني، مشيرًا إلى أنه على مدار الـ11 عامًا شاركت أكثر من 170 دولة على مستوى العالم من مختلف الثقافات.

وأوضح أن يوم السلام العالمي يدشن المهرجان يوما كبيرا جدًا بمشاركة عدد من الدول والفرق في شارع المعز بداية من الساعة 4.30 عصرًا وحتى الساعة 11 مساء، مؤكدًا أن المهرجان له مكانة كبيرة ويعتبر وطن بلا حدود.

ترشيحاتنا

استطلاع رأي لصدى البلد يظهر: السوشيال ميديا المصدر الأول للأخبار لدى 50 % من القراء

بوتفليقة يعيش اصطناعيا.. تصريحات رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق تثير جدلا في الجزائر

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

استئناف المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

سعفان:قبول طلبات راغبى التدريب بمعهد السالزيان الإيطالى مجانا.. غدا

أحمد حسن: بيراميدز مستمر في الدوري حتى لو رحل تركي

أحمد حسن: استمرار تركي آل الشيخ بمصر وارد بقوة رغم تفكيره في الانسحاب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

أحمد الشناوي يروي كواليس عرض تركي آل الشيخ لانتقاله إلى الأهلي

قوانين على قوائم انتظار البرلمان.. صدى البلد يستعرض أولوياتها.. هيئة الدواء والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والإيجار القديم في المقدمة.. ومصالحات البناء والأحوال الشخصية بعد حديث السيسي

أسباب تأديبية تطيح بمحمود عبد العزيز من قائمة الزمالك أمام القادسية

الشناوي يكشف تفاصيل مثيرة سبقت انتقاله من الزمالك إلى بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟