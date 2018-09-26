مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو

قال الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس مهرجان سماع الدولي، إن المهرجان دشن منذ 11 عامًا وأصبحت له جماهيرية كبيرة جدًا، وجمهور من جميع الدول العربية، لافتًا إلى أن المهرجان يؤكد في رسالته على المحبة والسلام والتسامح.



وأضاف مؤسس مهرجان سماع الدولي، في لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يشارك هذا العام 17 دولة لتقديم العروض والإنشاد الديني، مشيرًا إلى أنه على مدار الـ11 عامًا شاركت أكثر من 170 دولة على مستوى العالم من مختلف الثقافات.



وأوضح أن يوم السلام العالمي يدشن المهرجان يوما كبيرا جدًا بمشاركة عدد من الدول والفرق في شارع المعز بداية من الساعة 4.30 عصرًا وحتى الساعة 11 مساء، مؤكدًا أن المهرجان له مكانة كبيرة ويعتبر وطن بلا حدود.