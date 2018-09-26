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عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت سهام إسماعيل، المدير التنفيذي لمهرجان سماع الدولي، إن المهرجان فى دورته الـ11 يقام بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الآثار ومحافظة القاهرة، مشرة إلى أنه هناك 13 دولة من مختلف الثقافات تشارك بالمهرجان.

وأضافت المدير التنفيذى مهرجان سماع الدولى، فى لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المهرجان يؤكد على حوار الآخر والتواصل الانسانى بين الشعوب، مفيدة بأن تلك الدورة الرابعة برعاية وزارتى السياحة والآثار ومحافظة القاهرة.

وأوضحت أن العروض تتم فى شارع المعز ويعرض لأول مرة فى ميدان روكسي والأوبرا وقلعة صلاح الدين.

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