بريطانية تتبرع بكليتها لشخص غريب بعد 120 دقيقة من تعرفها عليه

سيدة بريطانية دفعتها إنسانيتها وإيمانها بضرورة مساعدة الغير، إلى التبرع بعضو من جسدها لتنقذ حياة شخص، والغريب في الأمر أنها تبرعت له دون وجود معرفة سابقة بينهما، واستغرق الأمر ساعتين فقط بعد معرفتها به، ودون أي مقابل.



قابلت كريستين داي (36 عامًا)، الشاب الذي لم يفصح عن اسمه بالصدفة ولاحظت وجود مكان للحقن الطبية في يده، وأخبرها بمعاناته مع غسيل الكلى اليومي بعدما تأذت إحدى الكليتين تماما وتوقفت عن أداء دورها الطبيعي منذ عامين، وفقًا لـ"ديلي ميل".



وقد أخبره الأطباء أنه سيحتاج إلى الاستمرار في جلسات الغسيل الكلوي حتى يمكن ترتيب عملية لزرع الكلى له، فاقترحت داي، وهي أم لطفلين، أن تكون هي سبب شفاؤه وتمنحه إحدى كليتيها.



عرضت كريستين من نهر باين بولاية مينيسونا التبرع بكليتها للرجل الذي قابلته في الحانة بعد ساعتين فقط، وقالت لصحيفة "جراند فوركس هيرالد" : "كان الأمر جنونيا نوعا ما، لكنه كان لطيف وما حدث كان سريعا".



لم تخبر كريستين صديقها الجديد أنها ستخضع لاختبارات الدم، فهي قررت سرا الخضوع للكثير من الاختبارات والتحاليل التي استغرقت عدة أشهر، وبعد أن ثبت أن دم المتبرع والمتلقي متوافق، كان هناك نوعان آخران من اختبارات الدم هم الأصعب، منهم التأكد من أن المتلقي سيتفاعل مع الكلية الجديدة.



تلى اختبارات الدم، القحص البدني وشمل أشعة سينية على الصدر، وفحص بالأشعة المقطعية للبطن، وقالت داي :"بصراحة لم يكن لدي أي خوف من الجراحة..شعرت بالتأكد من قراري ونفذته".



ويذكر أن يوجد حاليا أكثر من 114 ألف مريض في قوائم الانتظار الخاصة بزراعة الأعضاء، منه 93 ألف حالة لإجراء عملية زراعة الكلى، ويموت حوالي 20 شخصا كل يوم في انتظار إجراء عملية زرع.