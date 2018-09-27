ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:10 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تواجه العديد من الأشخاص على حد سواء الرجال والنساء مشكلة قشرة الشعر، فإذا كنت ممن يعانون من مشكلة قشرة الشعر يمكنك التخلص من القشرة سريعا بمجرد معرفة الأسباب وأفضل الطرق لعلاج قشرة الشعر .

استعرض موقع « medicalnewstoday» الطبي قائمةً بالأسباب التي تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر لدى بعض الأشخاص.

عدم تمشيط الشعر
عدم تمشيط الشعر بشكل كافٍ عقب الاستحمام قد يكون أحد الأسباب القوية التي تساهم في ظهور القشرة، فالتمشيط يؤدي إلى تجدد خلايا وجلد فروة الرأس.

الحساسية
بعض الأشخاص لديهم حساسية كبيرة تجاه الخميرة وبالتالي تنشط لديهم قشرة الشعر في فصل الشتاء.

الجفاف
الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد يكونون أكثر عُرضة للإصابة بقشرة الشعر والحكة، خاصة في فصل الشتاء.

استخدام المنتجات الرخيصة
استخدام منتجات العناية بالشعر مجهولة المصدر والرخيصة أحد الأسباب التي تؤدي أيضًا لظهور قشرة الشعر، وقد تصيب فروة الرأس بالحساسية.

الأمراض الجلدية
كالصدفية والأكزيما وغيرها من الأمراض التي يصاب بها الجلد من الممكن أن تكون السبب وراء قشرة الشعر.

الحمية الغذائية
بعض الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا من الممكن أن يصابوا بالقشرة بسبب حاجة الجسم إلى الزنك وفيتامين ب.

الضغوط العصبية
التوتر والقلق والحالة النفسية السيئة أيضًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر لدى عدد كبير من الأشخاص.


طريقة التخلص من قشرة الشعر :
أما التخلص من القشرة فله طرق عديدة، واحدة منها قدمتها الإعلامية رضوى الشربيني خلال برنامجها هي وبس، في وصفة سهلة لربات المنازل من أجل التغلب على قشرة الشعر.

المقادير للتخلص من قشرة الشعر :
4 ملاعق كبيرة زعتر مغلي

نصف ملعقة خل لعدم عودة قشرة الشعر :
يوضع الخليط على جذور الشعر مدة نصف ساعة وتكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيا، لكن من الضروري التوقف عنها تمامًا بمجرد زوال قشرة الشعر.

ترشيحاتنا

4 أمور ينبغي على المسلم عملها خلال الأشهر الحرم

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

بعد رفع الفائدة على الدولار.. اقتصاديون: سياسات الفيدرالي الأمريكي تؤثر سلبا على الأسواق الناشئة.. وتعزز من فرص خروج السيولة للبحث عن العائد المرتفع على العملية الخضراء

الآثار: 8 شركات وتحالفات كبرى تقدمت لإدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير

شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي

أغنية اشنقوا البيض تثير الجدل في فرنسا

كارثة جوية.. عطل بتكييف طائرة والركاب يطلبون فتح الباب ..فيديو

كثافات مرورية متوسطة على الطرق والمحاور الرئيسية

ضبط 22 قضية تموينية متنوعة بأسوان

أفلام موسم الأضحى تحقق 6 ملايين جنيه إيرادات خلال الأسبوع

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بأسهل الخطوات

ارتفاع معدل الانتحار بشكل كبير بين قدامى المحاربين في أمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات
قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها
التحقيق مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة بالدنمارك
شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي
العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟