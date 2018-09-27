قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها

تواجه العديد من الأشخاص على حد سواء الرجال والنساء مشكلة قشرة الشعر، فإذا كنت ممن يعانون من مشكلة قشرة الشعر يمكنك التخلص من القشرة سريعا بمجرد معرفة الأسباب وأفضل الطرق لعلاج قشرة الشعر .



استعرض موقع « medicalnewstoday» الطبي قائمةً بالأسباب التي تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر لدى بعض الأشخاص.



عدم تمشيط الشعر

عدم تمشيط الشعر بشكل كافٍ عقب الاستحمام قد يكون أحد الأسباب القوية التي تساهم في ظهور القشرة، فالتمشيط يؤدي إلى تجدد خلايا وجلد فروة الرأس.



الحساسية

بعض الأشخاص لديهم حساسية كبيرة تجاه الخميرة وبالتالي تنشط لديهم قشرة الشعر في فصل الشتاء.



الجفاف

الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد يكونون أكثر عُرضة للإصابة بقشرة الشعر والحكة، خاصة في فصل الشتاء.



استخدام المنتجات الرخيصة

استخدام منتجات العناية بالشعر مجهولة المصدر والرخيصة أحد الأسباب التي تؤدي أيضًا لظهور قشرة الشعر، وقد تصيب فروة الرأس بالحساسية.



الأمراض الجلدية

كالصدفية والأكزيما وغيرها من الأمراض التي يصاب بها الجلد من الممكن أن تكون السبب وراء قشرة الشعر.



الحمية الغذائية

بعض الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا من الممكن أن يصابوا بالقشرة بسبب حاجة الجسم إلى الزنك وفيتامين ب.



الضغوط العصبية

التوتر والقلق والحالة النفسية السيئة أيضًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر لدى عدد كبير من الأشخاص.





طريقة التخلص من قشرة الشعر :

أما التخلص من القشرة فله طرق عديدة، واحدة منها قدمتها الإعلامية رضوى الشربيني خلال برنامجها هي وبس، في وصفة سهلة لربات المنازل من أجل التغلب على قشرة الشعر.



المقادير للتخلص من قشرة الشعر :

4 ملاعق كبيرة زعتر مغلي



نصف ملعقة خل لعدم عودة قشرة الشعر :

يوضع الخليط على جذور الشعر مدة نصف ساعة وتكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيا، لكن من الضروري التوقف عنها تمامًا بمجرد زوال قشرة الشعر.