رئيس كوريا الجنوبية : أهمية العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية بشأن النووي

بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك، سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز جهودهما المشتركة للتفكيك النووي في كوريا الشمالية.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس مون أكد أهمية تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية لتسريع عملية النزع النووي في كوريا الشمالية.



وقال مون لـ آبي " أعتقد أن تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية واليابان مطلوب في عملية إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية، وسأقدم دعما فعالا وتعاونا لعقد لقاء قمة بين كوريا الشمالية واليابان ".



ومن جانبه تقدم آبي بالشكر للرئيس الكوري الجنوبي على إثارة قضية المواطنين اليابانيين الذين تم اختطافهم من قبل الشمال في لقاء مون مع كيم..مضيفا" إنني أحترم روح القيادة التي أبداها الرئيس مون في القمة الأخيرة بين الكوريتين".



