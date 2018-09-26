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أخبار العالم

الداخلية الليبية: الوضع في طرابلس يمر بشكل طبيعي وتحت السيطرة الأمنية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
أش أ
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، محمد بوعبدالله أن الوضع حاليا داخل العاصمة طرابلس يمر بشكل طبيعي وتحت السيطرة الأمنية.

وقال بو عبدالله - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الأربعاء - إن " الاشتباكات توقفت في ضواحي العاصمة طرابلس بعد توقيع عدة تفاهمات بين شيوخ وشخصيات من طرابلس والمناطق المحيطة بها" ، موضحا أن وزارة الداخلية كلفت كافة الأجهزة الأمنية بفتح جميع الطرق بمناطق الاشتباكات
.
من جانبه ، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ فى طرابلس، أسامة على أن الأجهزة المختصة تعمل على فتح الطرق وتقديم المساعدة للمدنيين .

وكانت مصادر ليبية ميدانية قد أكدت أمس توقف الاشتباكات التي استمرت قرابة شهر بين ميليشيات متناحرة جنوبي العاصمة طرابلس وأسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص .

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