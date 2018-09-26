الداخلية الليبية: الوضع في طرابلس يمر بشكل طبيعي وتحت السيطرة الأمنية

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، محمد بوعبدالله أن الوضع حاليا داخل العاصمة طرابلس يمر بشكل طبيعي وتحت السيطرة الأمنية.



وقال بو عبدالله - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الأربعاء - إن " الاشتباكات توقفت في ضواحي العاصمة طرابلس بعد توقيع عدة تفاهمات بين شيوخ وشخصيات من طرابلس والمناطق المحيطة بها" ، موضحا أن وزارة الداخلية كلفت كافة الأجهزة الأمنية بفتح جميع الطرق بمناطق الاشتباكات

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من جانبه ، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ فى طرابلس، أسامة على أن الأجهزة المختصة تعمل على فتح الطرق وتقديم المساعدة للمدنيين .



وكانت مصادر ليبية ميدانية قد أكدت أمس توقف الاشتباكات التي استمرت قرابة شهر بين ميليشيات متناحرة جنوبي العاصمة طرابلس وأسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص .



