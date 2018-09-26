أمناء الجامعة الألمانية: مصر دولة مستقرة أمنيا وسياسيا وبها قوانين استثمار



وناقش الجانبان التعاون المصري الألماني في دعم ابتكارات شباب المصريين وضمان مساعدتهم لتنفيذ أفكارهم وتكوين شركات ناشئة وتوزيع وتسويق منتجاتهم حتى يقدرون على الوصول للسوق العالمية مع الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مقاطعة بادن فورتمبيرج.



وطالب الوزيرة الألمانية بضرورة تسهيل الفرص لتدريب الباحثين المصريين والطلاب في الجامعات الألمانية وخاصة الجامعات التطبيقية وكذلك تحقيق التبادل الطلابي بما يوفر فرصة لمشاركة الطلاب الألمانيين في مشروعات التنمية الوطنية التي تقوم بها الجامعة الألمانية في مصر خاصة في التخصصات النادرة مثل التصميمات الداخلية..مؤكدا ضرورة توسيع نطاق القاعدة الصناعية في المجمع الصناعي التعليمي بالجامعة.

كما ناقش الجانبان وضع الجامعة وتواجد الألمان بمجلس إدارة الجامعة وكذلك قسم تعليم اللغة الألمانية بها والذي يعد أكبر قسم لتعليم اللغة الألمانية للأجانب على مستوى العالم، موها بأن حوالي 10% من خريجي الجامعة الألمانية يعملون في دولة ألمانيا.



وتابع منصور: "أن المناخ في مصر ممهد للاستثمار والجامعة الألمانية تعرض توفير مكتب دائم لموظفي وزارة الاستثمار بمقاطعة بادن فورتمبيرج في حرم الجامعة مع توفير كافة المتطلبات الخاصة بعملهم لاستضافة فريق العمل الخاص بالتباحث حول زيادة فرص الاستثمار في مصر ودعم التعاون المصري الألماني في مصر وأفريقيا"..داعيا الوزيرة الألمانية لزيارة مصر وعقد لقاءات مع المسئولين المصريين والوزراء المعنيين وخلق شبكة علاقات مع هؤلاء المسئولون ونظرائهم الألمانيين في الصناعة والاستثمار والتوظيف.



من جهتها..طالبت وزيرة الاقتصاد والعمل والإسكان بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية نيكول هوفميستر كراوت بزيادة دور الجامعة الألمانية في البحوث الصناعية لدعم المنتجات الألمانية المصنعة ولزيادة فرص الاستثمار في مصر..موجهة بضرورة زيادة تدريب وتوظيف خريجي الجامعة في ألمانيا لعلاج النقص في المهندسين.



وقالت كروات: "إن مصر شريك أساسي ومهم لألمانيا ومهم لنا استقرار الأوضاع في مصر"، منوها بأن هناك اتجاها استراتيجيا لألمانيا من أجل التنمية في أفريقيا والتعاون معها في العديد من المشروعات الاقتصادية".



قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدكتور أشرف منصور إن مصر دولة مستقرة أمنيا وسياسيا وبها قوانين استثمار جديدة محفزة على الاستثمار، فضلا عن توافر الطاقة والعمالة الماهرة حيث إن الجامعة الألمانية تقدم خريجين بنفس متطلبات سوق العمل الألمانية والدولية..مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر بلغ 3.5% وهي تعد أعلى نسبة نمو اقتصادي تم الوصول إليها خلال الـ10 سنوات الأخيرة.وأضاف منصور - خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ مع نيكول هوفميستر كراوت وزيرة الاقتصاد والعمل والإسكان بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية - : "أن العلاقات المصرية الألمانية في أحسن صورها بين القيادة السياسية في البلدين وأن قيمة الإنتاج المحلي في مصر زادت بنسبة 17% نتيجة لتحرير سعر الصرف والقرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية عام 2016 مما أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر".وتابع: "أن مصر أصبحت بيئة خصبة للاستثمار بعمق سكاني وصل إلى 100 مليون نسمة حيث إن التحديات المصاحبة لهذه الزيادة السكانية تتطلب التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري من الشركاء الكبار وعلى رأسهم ألمانيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين".ودعا منصور الوزيرة الألمانية لاتخاذ الجامعة الألمانية بالقاهرة مكانا لزيادة استمرار نقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات الألمانية؛ لتكون مصر قاعدة استراتيجية لتصدير المنتجات المصرية الألمانية لأفريقيا التي يصل عدد سكانها في الوقت الحالي إلى 1.25 مليار نسمة ومن متوقع بأن يزيد خلال 20 عاما إلى 2.5 مليار نسمة، قائلا: "إن الجامعة مستعدة لتقديم كل الدعم العلمي والبحثي لتحقيق هذا الهدف وخلق فرص عمل للمصريين في بلدهم".