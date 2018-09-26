رئيس وزراء اليابان يعرب عن أمله في لقاء زعيم كوريا الشمالية لبحث عدة قضايا



وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال آبي" إنه يرغب في الجلوس مع كيم لتسوية قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين، والتي ترجع إلى عقود مضت، ولمناقشة مسألة حصول كيم في الآونة الأخيرة على أسلحة نووية وصواريخ باليستية ، فضلا عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".



وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية اليوم /الأربعاء/ أن آبي قال في وقت سابق إنه على استعداد للقاء كيم في ظل الظروف المناسبة، ويبدو الآن أنه أكثر حرصا على هذا اللقاء.



جاء خطاب آبي مباشرة بعد أن التقى رئيس الوزراء مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن ، وخلال المحادثات قال مون لأبي إن الزعيم الكوري الشمالي "مستعد للحوار" مع اليابان، وأن كيم يسعى إلى علاقات أفضل مع اليابان، وجاء اجتماع مون وآبي بعد قمة مون وكيم التي عقدت في بيونج يانج الأسبوع الماضي.



أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن عزمه لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، "وجها لوجه".