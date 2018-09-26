ريابكوف: لم يعد لدى السياسة الأمريكية غيرالتهديد ونحن لن نعيرها اهتماما



يُذكر أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على 12 شركة روسية .

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف " إن واشنطن لم تعد تملك في ترسانة سياستها الخارجية غير التهديدات"، مؤكدا أن موسكو لن تعير ذلك اهتماما.وأضاف ريابكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء تعليقا على العقوبات الأميركية الجديدة على 12 شركة روسية - " أن واشنطن تواصل فرض التدابير المعادية لروسيا، وبالنسبة لنا هذا أصبح ممللا وتعودنا علي مثل هذه العقوبات".واستطرد قائلا " نحن بالطبع نفهم أنه لم يعد هناك في ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية سوى التهديدات والعقوبات واستخدام القوة، ونحن سننطلق من هذه النقطة عند وضع سياستنا المستقبلية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية".