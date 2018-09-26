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أخبار العالم

ريابكوف: لم يعد لدى السياسة الأمريكية غيرالتهديد ونحن لن نعيرها اهتماما

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
أش أ
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف " إن واشنطن لم تعد تملك في ترسانة سياستها الخارجية غير التهديدات"، مؤكدا أن موسكو لن تعير ذلك اهتماما.

وأضاف ريابكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء تعليقا على العقوبات الأميركية الجديدة على 12 شركة روسية - " أن واشنطن تواصل فرض التدابير المعادية لروسيا، وبالنسبة لنا هذا أصبح ممللا وتعودنا علي مثل هذه العقوبات".

واستطرد قائلا " نحن بالطبع نفهم أنه لم يعد هناك في ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية سوى التهديدات والعقوبات واستخدام القوة، ونحن سننطلق من هذه النقطة عند وضع سياستنا المستقبلية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية".

يُذكر أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على 12 شركة روسية .

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