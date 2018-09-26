مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لعلاج أطفاله من تكسر الدم

ناشد المواطن محمد رمضان الكائن بمركز الصف حلوان، وزيرة الصحة، بإنقاذ بناته، وذلك عبر الخدمة التى يخصصها موقع "صدى البلد" لشكاوى المواطنين.



وقال "محمد" في رسالته إن لديه طفلتين توأم مصابتان بتضخم فى الطحال وتكسر الدم، مضيفا: "التحاليل غالية الثمن وأنا شغال يوم بيوم والحالة المادية صفر وبناتي حالتهما كل يوم بتسوء وأنا مكتوف الأيدي ومش قادر اعمل ليهم حاجة".



واستغاث بوزيرة الصحة لمساعدته على العلاج لعدم قدرته على تحمل تكلفته، وناشد من يرغب بمساعدته بالتواصل معه على رقم 01003912522.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.













