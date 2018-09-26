الدفاع الروسية: 23 انتهاكًا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال ساعات الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 22 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي انتهاكًا واحدًا فقط.



وأشار بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية وحلب وإدلب.

وأضاف البيان أن عددًا كبيرًا من انتهاكات نظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب ما زال كما هو دون انخفاض.



وأوضح البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى مدينة درعا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ولفت إلى أنه خلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلًا.



