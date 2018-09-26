الصين تؤكد مجددا معارضتها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان

أكدت الصين، مجددا اليوم /الأربعاء/، معارضتها الشديدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تحت أي ذريعة.



وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "آن فنج شان" – في مؤتمر صحفي اليوم - إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية أو العسكرية بين تايوان والولايات المتحدة.



وأضاف آن فنج شان "إن الذين يعتمدون على الأجانب في بناء أنفسهم وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان سيدفعون بالتأكيد ثمن أعمالهم".



وكانت الحكومة الأمريكية أبلغت الكونجرس أمس /الثلاثاء/ بقرارها بيع أسلحة بقيمة 330 مليون دولار أمريكي إلى تايوان.



