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رياضة

آرسنال يواجه برينتفورد في كأس الرابطة الليلة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يستضيف فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره برينتفورد، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب الإمارات"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ومن المنتظر أن يظهر النني في التشكيل الأساسي للمباراة، بعدما أبدى أوناي إيمري المدير الفني للجانرز، عن ثقته الكبيرة بالفرعون المصري.

ويدخل أرسنال المباراة أمام برينتفورد، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات على التوالي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق الفوز ايضًا على نظيره فورسكلا بولتافا الأوكراني بنتيجة 4–2، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وتأهل برينتفورد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، إلى الدور الثالث في بطولة كأس الرابطة، بعدما حقق الفوز على ساوثيند في الدور الأول بنتيجة 4–2، وتشيلتينهام في الدور الثاني بنتيجة 1–0.

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