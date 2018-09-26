برلماني روسي: لم نطلب من الأمريكيين رفع العقوبات عن البرلمانيين الروس

نفى رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، قسطنطين كوساتشيوف، أن تكون روسيا قد طلبت من واشنطن رفع العقوبات عن البرلمانيين الروس.



وقال كوساتشيوف لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الأربعاء/: "نحن لم نقنع أحدًا أبدًا بالتوصل إلى أية مبادرات في هذا الشأن، ولكننا دائمًا كنا نشير إلى أننا نعتبر العقوبات ضد البرلمانيين خاطئة من الأساس وغير ديمقراطية".



يُذكر أن وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن السيناتور الأمريكي راند بول، الذي زار روسيا مؤخرا، يعتزم تقديم مقترحات إلى الكونجرس لإلغاء العقوبات ضد البرلمانيين الروس.



ومن المتوقع أن تقدم هذه المقترحات، التي تنص على طلب من روسيا لرفع العقوبات بشكل متبادل، لبحثه في لجنة متخصصة بمجلس الشيوخ.



إلا أن وسائل الاعلام الأمريكية أشارت إلى أن مثل هذا الاقتراح سيتم رفضه من قبل غالبية أعضاء اللجنة ومجلس الشيوخ ككل.

وكان بول نفسه قد أعلن أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن رؤساء لجان مجلس الدوما ومجلس الاتحاد كي يتمكنوا من زيارة واشنطن في الخريف.



يشار إلى أن بول قد زار موسكو وسانت بطرسبورج، في أغسطس الماضي والتقى بممثلي مجلس الاتحاد والدوما ووزارة الخارجية الروسية وسلم رسالة من ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



