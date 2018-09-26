مدير مركز الدراسات الدوائية يعلن نيته الترشح نقيبا للصيادلة

أعلن الدكتور على عبد الله، مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية ومركز الإدمان، نيته للترشح على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، في الانتخابات القادمة بمارس 2019، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي يضمن عدة نقاط هامة تحتاج إليها النقابة لتقويتها وللحفاظ على حقوق الصيادلة.





وقال عبد الله "إنه فى يوم الصيدلي العالمي وتيمنًا به أعلن نيتى الترشح على مقعد النقيب العام للصيادلة مارس 2019 وذلك على القواعد التالية، وهى إصلاح النقابة واحترام المؤسسية واللوائح والاستفادة من كل الأعضاء الـ 24 واحترام النقابات الفرعية وتعديل النظام الانتخابي وتقوية الجمعية العمومية والتواصل مع كل أطراف المنظومة وكل الصيادلة واستغلال القوى الناعمة لهم وإتاحة حرية انعقادها على رأس أولوياتنا، والاهتمام بمستقبل ومصلحة وكرامة الصيدلى (أولا)".





وأشار إلى أنه سيخوض السباق الانتخابى على قاعدة الاحترام المتبادل مع زملائي المرشحين حيث جميعنا يسعى إلى هدف واحد وهو حماية وخدمة مهنتنا ولن أسيئ إلى أحد ولن ارد على إساءة، ولن نتملق شخصا أو نستجدي صوتا أو نتسول دعما، وتابع "إذا كنا أصحاب رسالة فالناخب صاحب مصلحة وعلى صاحب المصلحة أن يسعى إلينا كما سنجتهد فى السعي إليه".



