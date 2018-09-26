مكرم محمد أحمد: شكلنا الهيكل العام للمجلس بنجاح و يحتاج إلى استكمال المسيرة

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فى حال طلبه لاستكمال المسيرة كرئيس للمجلس لن يتأخر فى ذلك، مضيفا : " شكلنا الهيكل العام للمجلس بنجاح ولا يزال يحتاج إلى استكمال ".





وأضاف مكرم ، خلال تصريحات صحفية ، أنه أنجز مهام كبيرة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكن ما زال هناك بعض المهام فى حاجة لاستكمالها.



