مكرم محمد أحمد: شكلنا الهيكل العام للمجلس بنجاح و يحتاج إلى استكمال المسيرة

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فى حال طلبه لاستكمال المسيرة كرئيس للمجلس لن يتأخر فى ذلك، مضيفا : " شكلنا الهيكل العام للمجلس بنجاح ولا يزال يحتاج إلى استكمال ".
وأضاف مكرم ، خلال تصريحات صحفية ، أنه أنجز مهام كبيرة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكن ما زال هناك بعض المهام فى حاجة لاستكمالها.
وتابع : " المجلس سيواصل رصد أي مخالفات مهنية فى الأداء الإعلامى ومتابعة إجراءات الترخيص أو التجديد أو توفيق الأوضاع، وكذلك أى مخالفات لقرارات المجلس وميثاق الشرف الإعلامى ومدونات السلوك المهنى ،مشددا على أن المجلس سوف يواجه أى خروج على ذلك بإجراءات شديدة ".