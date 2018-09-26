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محافظات

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ الحملة القومية لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة خطة المحافظة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي بحضور السكرتير العام ووكيل وزارة الصحة ونائب مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وجامعة بنها ومركز النيل للإعلام ورؤساء المدن.

وأكد المحافظ أنه تم مخاطبة مدير الأمن بالمحافظة لتوفير التأمين اللازم لعملية المسح ورفع درجة الاستعداد في فرق الدفاع المدني والمطافئ لمواجهة أي احتمالات تخريب محتملة، كما سيتم التنسيق مع السادة أعضاء مجلس النواب للمساعدة فى حشد المواطنين للمشاركة فى الحملة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى الوطنية لتوفير الدعم من خلال المشاركة ببرنامج التوعية وحشد المواطنين للحملة وتوفير وسائل نقل منتظمة للمواطنين ومخاطبة مديريات الاوقاف لحث الائمة والخطباء وكذلك مخاطبة القيادات الكنيسة بالمحافظة لحث الآباء على التعريف بالحملة وتكليف مديرية الشباب والرياضة للتعاون فى تنفيذ خطة الاستعانة بمراكز الشباب كنقاط مسح والاستعانة بالشباب كمتطوعين و منظمين.

كما كلف المحافظ المسئولين بضرورة التنسيق العمد والمشايخ لتسهيل أى عقبات تواجه الحملة وحشد المواطنين وتوجيههم إلى نقاط وتكليف رؤساء المدن بإنارة الشوارع المحيطة بنقاط الحملة وعمل خطة لرفع القمامة يوميا لضمان نظافة نقاط المسح وما حولها.

وأكد محافظ القليوبية أن العدد المستهدف في القليوبية هو 2.9 مليون مواطن طبقا لقاعدة بيانات الناخبين وتم التنسيق مع جامعة بنها للمشاركة في هذه المبادرة القومية من خلال كليات الطب والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات كما تم تجهيز عدد 18 مركزا بمستشفيات المحافظة لإستقبال المرضي وسيتم عمل لجنة بكل قرية كما سيتم زيادة عدد الوحدات بالمدن الأكثر تعدادا للسكان كشبرا الخيمة والخانكة وطوخ وذلك لضمان عدم وجود أي تكدسات مشيرا إلى أننا سنبذل قصارى جهدنا للعمل على راحة المواطنين للانتهاء من مسح العدد المستهدف خلال شهرين.

وأضاف أن المحافظة وفرت كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والنجوع بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية، داعيا جميع المواطنين سرعة التوجه إلى أماكن الكشف للإطمئنان على أنفسهم لمساعدة المسؤولين للقضاء على تلك المرض في أسرع وقت ممكن لتكون مصر خالية تماما من هذا المرض.

من جانبه قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن المبادرة تنطلق أول أكتوبر القادم وتشمل جميع المواطنين وتبدأ من سن الثامنة عشر وستعمل الحملة على فترتين يوميًا الفترة الصباحية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساء ويتضمن برنامج المبادرة إجراء الفحص الطبي لاكتشاف المصابين بفيروس "سي" بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن وعلاج تلك الأمراض إن وجدت.

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