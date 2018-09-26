مقتطفات من مقالات صحف اليوم.. مكرم محمد أحمد يكتب عن مفاوضات سد النهضة.. عماد الدين أديب يناقش خيارات إيران الملغومة.. وجلال دويدار: حان وقت إغلاق ملف حقبة الإرهاب الأسود

مكرم محمد أحمد يكتب: ماذا لو طال التفاوض دون حل حول سد النهضة؟

جلال دويدار يكتب: حان الوقت لإغلاق ملف الحقبة السوداء للإرهاب الإخوانى

وجدى زين الدين يكتب: الإرهاب.. والآلة الإعلامية

عماد الدين أديب يكتب: خيارات إيرانية ملغومة

سليمان جودة يكتب: هنا نصلى معًا

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استعرضت مقالات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من القضايا كان من أبرزها إسدال الستار على مذبحة كرداسة الإرهابية البشعة، والتى قامت بها عناصر إخوانية، والمؤتمر الدولى للسلام بسانت كاترين، وكيفية المحافظة على كل قطرة مياه.تحدث الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن البنية المائية الأساسية لمصر وما ستصل إليه، خاصة وسط هذا الزخم السياسى الدولى ما بين مصر، وإثيوبيا، وعدم معرفة الأولى، متى ينتهى على وجه التحديد بناء السد ليتم التوافق بينها وبين إثيوبيا، على قواعد ملء السد وكيفية تشغيله، بما لا يضر بدولتى المصب، مصر والسودان، لافتا إلى النظر لوجوب اتباع مصر سياسة التقشف المائى، والاستفادة من كل قطرة مياه تسقط على أرض مصر والحفاظ عليها، وضرورة عدم التصالح مع مخالفات البناء على الرقعة الزراعية، مطالبًا مصر بالتحرك نحو الأمام والعمل على بناء قوتها الشاملة، التى تحفظ لها حقوقها.بدأ الكاتب جلال دويدار، مقاله بإسدال الستار على مذبحة كرداسة الإرهابية البشعة، والتى قامت بها عناصر إخوانية، وذلك بالإقرار النهائى لمحكمة النقض، بصحة جميع أحكام محكمة الجنايات، بعد استنفاذ جميع المراحل القضائية للأحكام الصادرة ضدهم، والتى قررت إدانتهم، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد الإدعاء بأنه لم يتم توفير كل سبل المحاكمة العادلة، مؤكدًا أنه لا جدال أن تتوالى الأحكام التى تمت وفقًا للإجراءات القضائية المرعية سوف تؤشر على إغلاق ملف هذه الحقبة السوداء والدامية، منوهًا على أن ما سيتحقق سيعم بالخير على الجميع، مطالبًا الجميع بعمل ما هم منوطين به، حتى يرضون الله وضمائرهم، يوم لا ينفعهم سوى العمل الطيب، لصالحهم، ولصالح مصر المحروسة.بدأ الكاتب وجدي زين الدين مقاله بسؤال موجه له بإحدى القنوات الفضائية العربية عن: "كيف ترى دور الإعلام فى الحرب على تنظيم داعش سواء كان فى سوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن، وما هى الطريقة المثلى للإعلام فى التعامل مع هذا التنظيم الإرهابى؟!"، مجيبًا عليه: "بأن الألة الإعلامية العربية متباينة فى تغطيتها لأفعال وتصرفات هذا التنظيم، نتيجة لتباين الأجندات لدى هذه الدول، مشيرًا إلى أن القضية الرئيسية أن داعش صناعة أنجلو أمريكية، وذلك لتنفيذ مخطط تقسيم الدول العربية لبقائها هشة، وبالمقابل تعظيم قوة إسرائيل، والتى استخدمت له جماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الخلافات المذهبية والطائفية بين الأمة العربية، مؤكدًا أنه من الغباء تصديق أن أمريكا تحارب داعش، وهى صانعته، ولذلك تباينت تغطية الآلة الإعلامية طبقا لهوى كل دولة والتأثير الأمريكى عليها.لفت سليمان جودة فى مقاله إلى دعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمؤتمر دولى للسلام يبدأ من 18 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة يومين، ويعقد بمدينة سانت كاترين، تحت شعار: "هنا نصلى معًا!"، والذى سيتم دعوة ضيوفه من كل أنحاء العالم لـ"وادى الراحة"، معبرًا عن جودة الفكرة وامتيازها، لافتًا إلى أمرين أساسيين يجب عليه أن يدركهما سريعًا، ليكون مؤتمرا دوليًا بحق، وداعيًا للسلام بجد، الأول.. أن العناصر الممثلة لليهودية، من المحبين للسلام يجب أن يتم دعوتهم للحضور، والثانى.. هو أن يأخذ اللواء خالد فودة، على عاتقه ما دعا إليه "السادات" قبل لقاء ربه، يوم 6 أكتوبر 1981 م، والذى كان قد صرح قبله، بسفره بعد العرض العسكرى مباشرة، إلى وادى الراحة، ليصلى بضعة أيام، ويتأمل معانى المكان، وكان يقول بذات الوقت، أنه سيبنى مجمع للأديان الثلاثة لترسيخ مبدأ السلام، والذى عاش يعمل من أجله.تحدث عماد الدين أديب فى مقاله عن الخلاف المكتوم بين الاتحاد الأوروبى وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى ظهرت ملامحه باليوم الأول لجلسات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مشيرًا لأسلوب المقايضة التجارية المطروح من جواد ظريف وزير خارجية إيران مع "موجيرينى" منسقة الاتحاد الأوروبى، وبيعه النفط الإيرانى مقابل منتجات أوروبية بعيدًا عن النقود، للإفلات من بنود وعناصر العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مؤكدًا أن كل هذا يضع "روحانى" الموجود بنيويورك، تحت ضغط الإجابة عن سؤال كبير وهو: "نفاوض أو نجوع؟ نتفكك بالخلاف الداخلى أو بالأزمة الاقتصادية؟ يالها من خيارات.