وكيل تموين الأقصر يطمئن على جودة الدقيق فى مطاحن مصر العليا

أجرى الدكتور تامر صلاح- وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة لمطحن الأقصر، حيث تابع جميع مراحل طحن القمح حتى تعبئته بالأجولة، بهدف الاطمئنان على جودة الدقيق ووزنه ومدى انتظام سير العمل بالمطحن، كما تم أخذ عينة عشوائية وبشكل مفاجئ من الدقيق لإرسالها لمعامل التحليل بالوزارة بالقاهرة.



رافق وكيل وزارة التموين خلال جولته، المحاسب عبد القادر السيد أحمد- رئيس شركة مطاحن مصر العليا والعضو المنتدب.



وأشار صلاح، إلى أنه وجه بالالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة من قبل مديريتى التموين والصحة لإنتاج دقيق صالح للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالوقوف على انتظام العمل داخل المطحن ومدى جودة الدقيق المنتج، وأوزان الأجولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

