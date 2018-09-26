ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل تموين الأقصر يطمئن على جودة الدقيق فى مطاحن مصر العليا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
شمس يونس
أجرى الدكتور تامر صلاح- وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة لمطحن الأقصر، حيث تابع جميع مراحل طحن القمح حتى تعبئته بالأجولة، بهدف الاطمئنان على جودة الدقيق ووزنه ومدى انتظام سير العمل بالمطحن، كما تم أخذ عينة عشوائية وبشكل مفاجئ من الدقيق لإرسالها لمعامل التحليل بالوزارة بالقاهرة.

رافق وكيل وزارة التموين خلال جولته، المحاسب عبد القادر السيد أحمد- رئيس شركة مطاحن مصر العليا والعضو المنتدب.

وأشار صلاح، إلى أنه وجه بالالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة من قبل مديريتى التموين والصحة لإنتاج دقيق صالح للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالوقوف على انتظام العمل داخل المطحن ومدى جودة الدقيق المنتج، وأوزان الأجولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وكيل تموين الأقصر يطمئن على جودة الدقيق فى مطاحن مصر العليا
وكيل تموين الأقصر يطمئن على جودة الدقيق فى مطاحن مصر العليا
وكيل تموين الأقصر يطمئن على جودة الدقيق فى مطاحن مصر العليا
وكيل تموين الأقصر يطمئن على جودة الدقيق فى مطاحن مصر العليا
وكيل تموين الأقصر يطمئن على جودة الدقيق فى مطاحن مصر العليا

ترشيحاتنا

مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين فى انفجار جنوب شرق تركيا

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية

الجبلاية تكشف حقيقة إيقاف أجيري من الاتحاد الدولي

ليفني تلتقي أبو مازن بالأمم المتحدة وهذا فحوى اللقاء

نياحة الراهب زينون المقاري بدير المحرق.. والنيابة تحقق في الوفاة

عفيفي: غير مبادئك كان شعارا فكاهيا.. والعمل في بيراميدز كغيره من الأماكن

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

إقالة مدير مدرسة بطوخ بعد تصويره الطلاب يفترشون الأرض

إجلاء المئات وإغلاق مطار بسبب حريق غابات في إيطاليا

مرة بكلمة خارجة وأخرى بزوجته.. أحمد الفيشاوي حريف سرقة اللقطة في الجونة

الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

صحيفة إسبانية تكشف مصير لاعبي بيراميدز والعاملين فى القناة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

بعثة الزمالك تطير إلى الكويت لمواجهة القادسية .. صور

اختتام أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري حول سد النهضة.. صور

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

فيديو

وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟