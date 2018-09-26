محافظ الدقهلية يفتتح المبنى الجديد بمستشفى أجا المركزي .. صور

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم الأربعاء المبنى الجديد بمستشفى أجا المركزي يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.



وأشار المحافظ إلى أن المستشفى يخدم 500 ألف نسمة ويشتمل على 18 عيادة خارجية تستقبل 15 ألف مريض شهريا، ويضم 7 غرف عمليات تجري 900 عملية شهريا، فضلا عن غرفة العناية المركزة القلبية وعناية الأطفال، والأقسام الداخلية.



وتفقد شاروبيم عددا من الأقسام بالمستشفى مشيدا بأداء فريق الأطباء والتمريض وحسن المظهر والنظافة، كما تفقد حضانات المستشفى التي تضم 32 حضانة مشيدا بها ومؤكدا على أن المحافظة لديها أكبر عدد حضانات على مستوى الجمهورية وأنها تستقبل الحالات من المحافظات المجاورة وكافة المناطق.



واستمع محافظ الدقهلية لشرح من الأطباء عن أقسام المستشفى موجها الشكر لهم على جهودهم الملموسة في حسن تقديم الخدمة، وقدم درع مديرية الصحة للدكتور عادل حطب المشرف على المبنى.



وأكد شاروبيم على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمنظومة الصحة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لكافة المواطنين في مختلف المناطق.