إقالة مدير مدرسة بطوخ بعد تصويره الطلاب يفترشون الأرض

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إقالة مدير مدرسة الدير الإعدادية بطوخ وإحالته للتحقيق بعد تصويره طلاب مدرسة الشهيد عبدالله أشرف الابتدائية وهم يفترشون الأرض وعدم إخباره للمديرية عن عدم وجود مقاعد للطلاب والتى عملت على الفور على توفير تلك المقاعد.





وأكد وكيل تعليم القليوبية أن مدرسة الشهيد عبدالله أشرف الابتدائية مؤجرة وصدر لها قرار إخلاء من قبل هيئة الأبنية التعليمية وتم نقل الطلاب لمدرسة الدير الإعدادية المشتركة والدراسة بها في فترة مسائية إلا أن مدير المدرسة الإعدادية أعلن رفضه للقرار وبالفعل قام بتصوير الطلاب وهم يفترشون الأرض ولم يطالب بتوفير المقاعد للطلاب.



