فتح الشواطئ والأندية مجانا بالإسماعيلية يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأربعاء، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



وكان من أبرز عناوين الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة كفر الشيخ: المحافظ يكلف وكيل وزارة الصحة الجديد بإعادة توزيع الأطباء.



محافظة أسيوط: طرح مناقصة عامة لإنشاء 8 مدارس جديدة.



محافظة الوادي الجديد: "صحة الوادي الجديد تنظم قوافل طبية مجانية لقرى الفرافرة.



محافظة الدقهلية: تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية.



محافظة الإسكندرية: لجان للمرور المكثف على المدارس مع بداية العام الدراسي.



محافظ الإسماعيلية: فتح الشواطئ والأندية مجانًا احتفالًا باليوم العالمي للسياحة.