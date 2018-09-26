مستشار المفتي يكشف عن شروط إخراج زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن المال المودع في البنك يجب على صاحبه إخراج الزكاة عنه إذا توافرت به الشروط الآتية ، أولها ان يبلغ النصاب اي يكون بمقدار 85 جرام من الذهب عيار 21 ، وأن يحول عليه الحول سنة هجرية كاملة وأن يكون فائض عن الحاجة .



وأضاف عاشور خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" قائلا: وفي حالة ما إذا كان هذا المبلغ المودع بالبنك يدر مبلغا من المال لتوفير احتياجات الأسرة شهريا فليس عليه زكاة .



وتابع: الزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر (2.5 % ) على كل المبلغ عن كل عام .