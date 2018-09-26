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ديني

مستشار المفتي يكشف عن شروط إخراج زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن المال المودع في البنك يجب على صاحبه إخراج الزكاة عنه إذا توافرت به الشروط الآتية ، أولها ان يبلغ النصاب اي يكون بمقدار 85 جرام من الذهب عيار 21 ، وأن يحول عليه الحول سنة هجرية كاملة وأن يكون فائض عن الحاجة .

وأضاف عاشور خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" قائلا: وفي حالة ما إذا كان هذا المبلغ المودع بالبنك يدر مبلغا من المال لتوفير احتياجات الأسرة شهريا فليس عليه زكاة .

وتابع: الزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر (2.5 % ) على كل المبلغ عن كل عام .

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