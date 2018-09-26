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محافظات

مصدر بدير المحرق يكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة المفاجئة للراهب زينون

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى سانت ماريا بمدينة أسيوط فور وصول جثمان الراهب القس زينون المحرقي، بعدما تم نقله فجر اليوم من الدير المحرق بمركز القوصية.

وكشف مصدر بالدير المحرق بالقوصية تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الرهبان قاموا بطرق أبواب قلاية الراهب "زينون" فجر اليوم من أجل استدعائه لتسبحة منتصف الليل، فوجدوه يعاني من آلام شديدة في البطن، ونُقل على إثرها لمستشفى سانت ماريا التابعة للدير التي يتلقى فيها الآباء الرهبان علاجهم، لكنه لفظ أنفاسه قبل الوصول للمستشفى.

وقال مصدر بمستشفى سانت ماريا إن جثمان الراهب تم التحفظ عليه بالمستشفى لحين وصول النيابة العامة ومفتش الصحة وإصدار تقرير حول أسباب الوفاة.

جدير بالذكر أن الراهب هو أحد الرهبان الستة الذين تم نقلهم من دير أبو مقار بوادي النطرون، إلى دير العذراء المحرق، وأديرة أخرى بعد جريمة مقتل الأنبا إبيفانيوس.

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