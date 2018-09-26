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أخبار العالم

اس دي إكس: مصر والمغرب سوقان واعدان للغاز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:02 م
حقل غاز زهر في البحر
حقل غاز زهر في البحر المتوسط
دعاء ابوهشيمة
صرح بول ويلش، الرئيس التنفيذي لشركة إس دى إكس إنرجى، خلال حديثه في المؤتمر السنوي لشركة أفريقيا انرجي أبستريم حول تمويل النفط والغاز في أفريقيا بأن مصر سوقا واعدة للغاز؛ نظرًا لحجم العمليات الكبير بها مقارنة بغيرها.

ووفقًا لموقع «أويل ريفيو»، ركز مستشار النفط والغاز "ريتشارد نوريس" لدى شركة هيليوس بارتنرز على الفرص في موزمبيق وتنزانيا وكينيا وأوغندا ومصر وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا، وتحدث حول موضوع «جائزة أفريقيا في النفط» قائلًا: إن «إفريقيا تنعم بالكثير من الغاز».

وأضاف «ويلش» متحدثًا عن التطلعات المستقبلية لشركة «اس دي اكس» في شمال إفريقيا، ولاسيما مصر والمغرب، مشيرا إلى أن العمليات في البلدين لها «خصائص متفاوتة لأسباب مختلفة تمامًا حيث أن حجم العمليات في مصر كبير بالنسبة لسوق الغاز المتنامي، في حين أن حجم العمليات في المغرب منخفض بالنسبة لسوق الغاز التي تعاني من نقص الخدمات».

وأضاف «ويلش» أن شركة «سي دي اكس» اكتشفت خمسة آبار في حقل جنوب دسوق، في مصر، من بينهم أربعة آبار ناجحة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن تفاؤله بشأن العوائد الكبيرة نظرًا لتكاليف الحفر المنخفضة والشروط المالية معتدلة.

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