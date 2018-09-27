أفكار سهلة لتنسيق الملابس على موضة الخريف ..فيديو

بدأ فصل الخريف منذ أيام قليلة ولكي تكوني في كامل أناقتك عليك معرفة أبرز خطوط الموضة لفصل الخريف خلال هذا العام لتساعدك بتنسيق ملابسك بشكل جذاب ومختلف.





عرضت خبيرة التجميل والموضة، زلفا صوفان عبر قناة "لوليا" أفكار لتنسيق الملابس الملائمة للخريف وأبرز الإطلالات المتصدرة الموضة.





ذكرت "زلفا" أن البليزر من أفضل القطع التى تصلح لفصل الخريف وتوجد عدة أفكار لتنسيقه مع الملابس للحصول على إطلالات متنوعة بين الكاجوال والكلاسيك، كما أن التونيك المطرز من أفضل الصيحات التى يمكن للفتاة الاستعانة بها خلال هذا الفصل.



