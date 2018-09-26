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محافظات

محافظ المنيا يحيل 57 من العاملين بمستشفى العدوة للتحقيق بسبب الغياب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:19 م
صدى البلد
أيمن رياض
قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إحالة 57 من العاملين بمستشفى العدوة المركزي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى من أهالي المركز.

جاء قرار المحافظ بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، عقب الزيارة المفاجئة التي أجراها إبراهيم نصير رئيس المركز وعاكف عبد السلام مدير التفتيش والمتابعة للمستشفى للوقوف على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، حيث تبين خلال الزيارة غياب 30 طبيبا و9 من طاقم التمريض و18 إدارى ، مما أثر سلبيا على قوة العمل داخل المستشفى واستيعاب الحالات المرضية الطارئة.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية والوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وإعداد تقارير بالمستلزمات والأدوية التي تحتاجها المستشفيات مع التأكيد على أطقم الأطباء والتمريض بالالتزام بمواعيد النوبتجيات وحسن معاملة المرضى وعدم التقصير في حقهم، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل اى مصلحة حكومية بدائرة المركز.

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