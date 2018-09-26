محافظ أسيوط: ميكنة الإدارات الحكومية وتطوير مستوى الخدمات

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ ميكنة الإدارات الحكومية، وذلك للحصول على التراخيص والأوراق الرسمية الممكنة لتحقيق فصل طالب الخدمة عن المستخدم مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تطوير أسلوب العمل الإداري داخل المؤسسات الحكومية من خلال تكامل الأعمال في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم فضلًا عن إتاحة طرق متعددة لمتابعة الأداء الإدارات والمراكز والوحدات المحلية بالقرى ومدى تقديمها للخدمة.



جاء ذلك خلال استقباله وفد وزارة التخطيط والإصلاح الحكومي، برئاسة اللواء محمد عزي مدير مشروعات تطوير المحليات والمهندس محمد عبدالمنعم مدير المشروع المقيم بالمحافظة؛ وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ورؤساء ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ووجه المحافظ؛ رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة بتقديم وإدخال البيانات والمستندات اللازمة لتفعيل مشروع ميكنة وتطوير القطاع والأداء الحكومي في أسرع وقت ممكن فضلًا عن التنسيق مع المحافظة ووزارة التخطيط لتجهيز وتطوير المراكز التكنولوجية بالمراكز لافتًا إلى سعي القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين مع سرعة الرد على الشكاوى الواردة للجهات الحكومية لنواكب التطورات الحديثة.



وقد استعرض وفد وزارة التخطيط شرح لآلية تطبيق المنظومة على مستوى المحافظة والربط بين المديريات والهيئات ومراكز المحافظة ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.



وأضاف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ أن تفعيل المشروع وتطبيقه يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين مع سرعة الاستجابة والتفاعل مع شكاوى المواطنين والرد عليها من كافة المديريات والهيئات الحكومية موضحًا إنه سيتم المرور على مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز على أرض الواقع لرصد الاحتياجات اللازمة لتطبيق المشروع بالشكل اللائق على أن يتم تطوير هذه المراكز التكنولوجية وتدريب القائمين والعاملين بها على كيفية التعامل مع المنظومة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.



وأوضح اللواء محمد عزي، مدير مشروعات تطوير المحليات أننا نعمل على فصل مقدم الخدمة عن طالبها قدر الإمكان وذلك لمحاربة الفساد وتقديم خدمة أفضل للمواطنين برفع كفاءة المنظومة الحكومية ككل وذلك عن طريق تنفيذ مشروع ميكنة الإدارات الحكومية بحيث تكون كافة التراخيص والأوراق الرسمية "مميكنة" مشيرًا إلى إمكانية الحصول على الخدمة بالكامل من خلال برامج "ابليكيشن" على الهاتف المحمول أو الموقع الإليكتروني الذي سيتم دعمه بعدد من المنافذ القابلة لتقديم الخدمات المختلفة ودون الحاجة إلى الذهاب للمقرات الحكومية لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والهيئات والمديريات الخدمية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.



وأوضح المهندس محمد عبدالمنعم: أن وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تعمل على تنفيذ المشروع لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية لتصبح بوابة كاملة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة ورفع كفاءتها والتخلص من النظام القديم وتدريب العاملين في هذا القطاع على التعامل مع النظام في سهولة ويسر من خلال ورش عمل وتدريبات لإعداد الكوادر المتميزة ورفع كفاءة ومستوى الأداء لضمان تأدية العمل بالشكل المناسب والمطلوب.



وأوضح السكرتير العام إنه سوف يتم إعادة هيكلة وتأهيل ورفع كفاءة العاملين مكاتب المراكز التكنولوجيا بمراكز وأحياء المحافظة لبدء تفعيل برنامج ميكنة الإدارات الحكومية لضمان تأدية العمل بالشكل المناسب والمطلوب وبسرعة في الأداء وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة موضحًا إن البرنامج يعمل على تقديم الخدمات الحكومية من قنوات متعددة ومختلفة (الشباك، البوابة الإلكترونية، المحمول) وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد بشتى أشكاله مما يوفر الوقت والجهد على المواطن، وسيشعر المواطن بالتطوير.