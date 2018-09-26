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رياضة

عصام عبدالفتاح يكشف عن موعد تطبيق تقنية الـVAR

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
يسري غازي
كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن موعد تطبيق تقنية الفيديو ال var فى مباريات الدورى الممتاز.

وكان مجلس إدارة الجبلاية أعلن عن سعيه لتفعيل تقنية الفيديو فى المسابقة المحلية خلال الاجتماع الأخير.

وقال عبدالفتاح فى تصريحات أذاعية اليوم الأربعاء أن بداية الدور الثاني فى شهر يناير القادم من المسابقة المحلية قد تشهد تفعيل تطبيق تقنية الفيديو فى لقاءات البطولة المحلية.

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