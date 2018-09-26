محافظ أسيوط يناقش مع ممثلي برنامج المخلفات الصلبة تنفيذ منظومة النظافة

التقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU بـ 4 محافظات بينها محافظة أسيوط ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات الصلبة ورؤية مصر 2030 وذلك لمناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ تطوير منظومة المخلفات الصلبة على أرض الواقع بالمحافظة ووضع حلول لها.



وأكد محافظ أسيوط على حرص المحافظة التطبيق الصحيح لمنظومة المخلفات الصلبة والعمل على التخلص الآمن للمخلفات دون ضرر على المواطنين ورفع مستوى منظومة النظافة بكافة مراكز المحافظة مشيرًا إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التطبيق الفعلي للمنظومة خاصة وان أسيوط تعتبر من المحافظات الرائدة في هذا المجال لافتًا إلى مناقشة كافة المقترحات والحلول المطروحة للخروج بأفضل الطرق الممكنة للتطبيق في أسرع وقت ممكن وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة.



وأوضح المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة إن تطبيق منظومة إدارة المخلفات في المحافظة يأتي في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبيEU وهيئتي المعونة الألمانية والسويسرية بـ 4محافظات بينها محافظة أسيوط مشيرًا إلى التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للحفاظ على صحة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة والوقاية من الأوبئة والأمراض التي قد تنتج من سلوكيات البعض في التخلص من هذه المخلفات.



وأضاف رجب محمود مدير ادارة للمخلفات الصلبة إنه سيتم وضع خطوات واضحة لملف النظافة من مرحلة الجمع حتى مرحلة التخلص الآمن من المخلفات ؛ وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء في تطوير المنظومة في الوقت المحدد لها وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذا البرنامج والمشروع الهام والتي تستهدف التخلص الآمن من القمامة بإعادة تدوير المخلفات الصلبة منها.



كما تفقد المحافظ معدتي "رأس جرار" عقب استلامهما من اللجنة المشكلة لاستلام معدات البرنامج الوطني والموردة ضمن معدات المرحلة الثانية للمكون الاستثماري الخاص بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتي سوف يتم توريدها للمحافظة على دفعات حسب المخططات والمواعيد المحددة مسبقًا.