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مدارس دمياط.. شكاوى من عدم وجود أفنية ونقص في المعلمين وزيادة الكثافة..أولياء أمور: المدرسون تفرغوا للدروس الخصوصية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
زينب الزغبي
  • خطة التطوير تتجاهل قرى كاملة في دمياط
  • مدارس تفتقر للأفنية ونقص في المدرسين
  • زيادة في الكثافة ومدرسون تفرغوا للدروس الخصوصية

على الرغم من أن محافظة دمياط بها مايقرب من 1050 مدرسة موزعة على مختلف إدارات المحافظة كفارسكور والزرقا وكفرسعد ودمياط الجديدة الا ان هناك الكثير من القري المحروم أبناؤها من وجود مدارس وهناك قري عن خطة تطوير المدارس التى تشرف عليها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وعلى سبيل المثال هناك مدرسة طه حسين الابتدائية بقرية ويلسون التابعة لمركز كفرسعد ، وبها مايقرب من 108 تلاميذ إلا انهم يعانون من عدم وجود فناء للمدرسة والطلاب يلجأون الى الوقوف في الشارع أثناء طابور الصباح نظرا لصغر مساحة المدرسة وعدم وجود فناء بها للممارسة الانشطة الرياضية..والمدرسةة تقع على الطريق العام وهى عبارة عن مبنى واحد فقط مكون من ستة فصول يضم الفصل الواحد 30 تلميذا وبه دورتين للمياه وحجرة للمعلمين وحجرة لادارة المدرسة .

فيقول عبدالهادى طافش ولى أمر، إن مبنى المدرسة يقع على مساحة 325 مترا فقط دون فناء أو مكان لممارسة الأنشطة والألعاب كبقية المدارس.

وأضاف طلبنا مرارا من مديرية التربية والتعليم بدمياط توفير مكان بديل للطلاب يسمح بإقامة الانشطة الرياضية ويكون أدميا قبل بدء العام الدراسي الجديد وكان الرد لايوجد اعتماد حاليا لتخصيص أرض وبناء مدرسة جديدة.

ويشتكي عادل عبدالسلام ابراهيم ولي أمر بمدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الابتدائية من عدم توافر فصول تستوعب تلاميذ المدرسة خاصة الصف الأول الابتدائى قائلا:"مطلوب توفير 5 فصول للصف الأول؛ بسبب القرارات الخاطئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد تلاميذ رياض الأطفال بهذه المدرسة بما يفوق العدد المطلوب الأمر الذى خلف ما يزيد على 150 طفلا يحتاجون لتوافر فصول إضافية لاستيعابهم، مضيفا المدرسة تعانى أساسًا من نقص فى الأثاث المدرسى ولا تتوافر ديسكات خاصة لهؤلاء الأطفال".

كما أثار عدد من مديرى المدارس من بينها مدارس:عمرو بن العاص – وعبد المنعم رياض – والحزاوى – التجريبية المطورة من مشكلة سوء حالة النظافة فى محيط المدارس بسبب نقص عدد العاملين التابعين للوحدات المحلية وكذلك انتشار الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة أمام المدارس، كما فى مدارس الثانوية العسكرية واللغات ومدارس محمد عبده ومدارس الحرية التجارية، وكذلك عدم توافر الحماية الأمنية بمدارس شطا؛ بسبب تواجدها فى بيئات تنتشر فيها معدلات الجريمة وأعمال البلطجة.

كما يشتكى أولياء أمور وطلاب العديد من مدارس الزرقا وفارسكور خاصة مدارس التعليم الثانوى العام من غياب المدرسين وانشغالهم بالدروس الخصوصية، يقول عمرو الهتيمى، ولى أمر،:إن أغلب المدرسين تفرغوا للدروس الخصوصية وأهملوا الطالب بالمدرسة.

ويشير إلى وجود أجهزة حاسب آلى بالمعامل يستخدمها المدرسون أنفسهم لممارسة ألعاب النت عليها بدلا من توجيه الطلاب للاستفادة منها.

من جانبه أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،ان المديرية تعمل على النهوض بمستوى التعليم وهذا لن يحدث قبل أن يتم النهوض بالعملية التعليمية نفسها من مدرسين ومدرسة وتوفير كافة الامكانيات وسد العجز من المدرسين في المدارس وبالفعل تم هذا العام تثبيت 680 معلما بمختلف التخصصات هذا العام وتوزيعهم على المدارس التى بحاجة الى تخصصاتهم .

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