مدبولي يتفقد محطة مياه الشرب بسوهاج الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وزراء التعليم العالي والنقل والتنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة سوهاج الجديدة "طاقة 35 ألف متر مكعب / يوم للمرحلة الأولى" من المياه النقية المطابقة لأعلى معايير الجودة، والتي تخدم سكان مدينة سوهاج الجديدة.



واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول مكونات المشروع الذي تمت الاشارة خلاله الى أن المحطة ذات سعة اجمالية 70000 م3/ يوم، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بسعة 35000 م3/يوم، على أن تخدم هذه المحطة المدينة والتوسعات الشمالية لها وجامعة سوهاج الجديدة، حيث إن الجامعة تستهلك ما يزيد عن 3000 متر مكعب /يوم.