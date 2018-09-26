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أخبار العالم

الكونجرس يحقق مع ممثل كوميدي بسبب التدخل الروسي في الانتخابات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن لجنة الاستخبارات الداخلية بمجلس الشيوخ الأمريكي أصدرت مذكرة تحقيق بحق الممثل الكوميدي الأمريكي، راندي كريديكو، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه اللجنة في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت الشبكة في تقرير لها نشرته، أمس الثلاثاء، إن كريدكو سيدلي بشهادته أمام اللجنة يوم 5 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يقدم وثائق ومستندات مختلفة تتعلق بعلاقته مع مؤسسي شركة "ويلكيليس"، جوليان أسانج. وروجور ستون.

كما سيدلي الممثل الكوميدي شهادته حول علاقته بأحد القراصنة الإلكترونية والشهير باسم "Guccifer 2"، والذي يعتقد أنه كان أحد المستشارين بحملة ترامب الانتخابية، مع ستون وأسانج، وخططا لنشر معلومات فاضحة بحق الوزيرة السابقة ومنافسة ترامب الديمقراطية، هيلاري كلينتون، وذلك لترجيح كفة ترامب أمامها.

وكان ستون قد كشف في وقت سابق أن كريديكو لعب دور الوسيط بين أسانج وبينه، وهو ما نفاه الممثل الكوميدي بشدة.

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