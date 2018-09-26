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محافظات

محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بضبط ومصادرة التكاتك غير المرخصة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:23 م
صدى البلد
أيمن رياض
كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور لتفعيل الإجراءات الخاصة بضبط التكاتك غير المرخصة ومصادرتها وتجهيز أماكن تجميع لها والالتزام بحظر عمل غير المرخص منها على الطرق الرئيسية وتغليظ العقوبة على المخالفين.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية ووضع العلامات الإرشادية لحل مشكلة التكدس المروري وضبط أي مخالف.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأول أن الفترة القادمة ستشمل جولات مفاجئة لتقييم العمل الميداني لكل التنفيذيين، للنهوض والارتقاء بمحافظة المنيا في كافة المجالات، لافتا إلى أنه لا تهاون مع أي مقصر وسيتم إنفاذ القانون علي الجميع، فالقانون هو الرادع لكل من تسول له نفسه بأي عمل غير مشروع"

ووجه المحافظ بمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ التعليمي الجيد لأبنائنا الطلاب، والمرور الميداني على المدارس والتأكد من نظافتها وإزالة كافة الإشغالات بمحيطها الخارجي ومنع الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات على المجارى المائية، والاستعداد لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار واحتمالية تعرض المحافظة لسيول وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة 24 ساعة للمتابعة.

كما وجه المحافظ بتنفيذ حملات إزالة فورية على المباني العشوائية والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بضبط ومصادرة التكاتك غير المرخصة
محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بضبط ومصادرة التكاتك غير المرخصة

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