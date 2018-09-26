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أخبار العالم

اعتقال 39 شخصا في تركيا للاشتباه في علاقتهم بفتح الله جولن

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
أش أ
اعتقلت الشرطة التركية 39 شخصا بينهم ضباط بالجيش للاشتباه في وجود علاقات تربطهم برجل الدين المعارض فتح الله جولن والمتهم من قبل أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في عام 2016 .

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم اعتقال المشتبه بهم في غارات متزامنة أجريت في 23 منطقة، مشيرة إلى أن الشرطة تصرفت بناء على مذكرات اعتقال صادرة بحق 71 شخصا من بينهم ضباط سابقون في القوات البرية والجوية.

وتقوم تركيا بشكل منتظم بتنفيذ مثل هذه العمليات كجزء من حملة حكومية واسعة النطاق تستهدف حركة جولن .. وقد اعتقلت السلطات نحو 77 ألف شخص فيما تم إقالة حوالي 130 ألف آخرين بينهم معلمون وقضاة ومدعون عامون وضباط شرطة وعسكريون من وظائفهم الحكومية منذ محاولة الانقلاب التي ينفي جولن تورطه فيها.

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