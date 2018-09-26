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ديني

الإفتاء تعليقا على فيديو الطفل الباكي: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء إن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير من الكبائر.

واستدلت الإفتاء في بيان لها تعليقا على الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفل يبكي لحاجته الى النوم ، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

وكان رواد الفيس بوك قد تداولوا أمس فيديو يظهر فيه تلميذ بإحدى مدارس شبرا مصر، يتوسل فيه إلى معلمته للسماح له بالنوم لمدة ربع ساعة قائلا "عاوز أنام ربع ساعة بس".

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