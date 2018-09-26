تموين مطروح: إعفاء الموظفين من المزايا المالية عند إضافة المواليد على البطاقات

أكد المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه صدر توجيه وزاري رقم 19 لسنة 2018 الخاص بإضافة المواليد المتضمن في مادته الثانية بالنسبة للعاملين بالحكومة، حيث تم استثناء المزايا المالية لموظفي المحافظة، والاكتفاء بتحرير مفردات المرتب الأساسي عند إضافة المواليد على البطاقة التموينية.



وأوضح أبو اليزيد، أنه يكون إجمالي الحد الأقصى للدخل 2500 جنيه، ويتمتع العاملين بالمحافظات الحدودية ببعض المميزات المالية، تحفيزًا لهم لعملهم بتلك المناطق، مما أدى ذلك إلى حرمانهم من إضافة أبنائهم على بطاقاتهم التموينية، لذلك تم مخاطبة الوزارة من قبل مديرية التموين بمطروح بطلب الموافقة على خصم هذه المزايا من إجمالي الدخل وعرض ذلك أيضًا من قبل بعض الجهات الآخرى ومجلس النواب.



وتمت الموافقة من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، لاستثناء العاملين بمحافظة مطروح بخصوص خصم قيم المزايا المالية التي تصرف للعاملين بالحكومة بالمحافظات الحدودية من إجمالي الدخل أي لن يتم إضافة هذه المزايا بإجمالي الدخل أثناء إضافة المواليد.