محمد البشاري: الساحة الإسلامية بحاجة إلى مؤتمر دار الإفتاء العالمي

قال الدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، إن الساحة الإسلامية بحاجة إلى مؤتمر دار الإفتاء الدولي الذي سيعقد في 16 أكتوبر المقبل، خاصة وأن قضية الفتوى تحتاج إلى تدقيق وترتيب وميثاق فقهي بين المجامع الفقهية.



وأضاف البشاري أحد المشاركين في المؤتمر خلال تصريحات له، أن المؤتمر سيخرج بميثاق عالمي جامع للفتوى، مشيرا إلى أنه سيكون أول وثيقة عليها إجماع المجامع الفقهية لتنظيم الإفتاء.



وتعقد الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بقيادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مؤتمرها هذا العام بعنوان (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق) في الفترة من (16-18) أكتوبر.



ويحضر المؤتمر أكثر من مائة وعشرين عالما من أكثر من ثمانين دولة لبحث قضية التجديد في مجالات الإفتاء، ومواجهة الاجتزاء الفقهي الذي دأبت عليه الجماعات المتطرفة والمتشددة.