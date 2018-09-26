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بين الناس

سكان شارع رشدى بالمعصرة يشكون انسداد بالوعات الصرف الصحى

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل يوسف محمد أحد قراء موقع "صدى البلد"، عبر الخدمة التى يخصصها الموقع لشكاوى وهموم القراء، بشكوى يتضرر فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن الصرف الصحى بشارع رشدى أمام كشك الكهرباء التابع لحى المعرصة بمحافظة القاهرة.

وقال "محمد"، إن الشارع يعانى من وجود مشاكل وانسداد في بلوعات الصرف الصحي، وتكسير بالشارع مما يعطل حركة سير السيارت، ويفسد المظهر الحضارى للحى. 

وأكد محمود طلعت، أن الحى على علم بسوء حالة الطريق ومشاكل الصرف وانسداد البلاعات وإيقاف حركة السير يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة ولم يستجب أحد.

وطالب "القراء" في رسالتهم، المسئولين والجهات المختصة بالتعامل مع الموقف وسرعة اصلاح اعطال ورصف الشارع وبالتالي إعادة حركة السير لطبيعتها وعودة المظهر الحضارى للحى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
سكان شارع رشدى بالمعصرة يشكون انسداد بالوعات الصرف الصحى

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