وزارة التعليم العالي تدعم جامعة العريش بـ4 ملايين جنيه.. مجلس جامعة الإسكندرية يدرس زيادة الأجر المكمل للعاملين..وجامعة بني سويف تستعد لتصنيف Qs العالمي

جامعة الإسكندرية: منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ختام الدورة التدريبية للنشر العلمي

قال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، إن الجامعة فازت بتمويل مشروع التطوير من وزاة التعليم العالي من خلال وحدة إدارة المشروعات حيث منحت 4 ملايين جنيه لدعم مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة.وأضاف أنه تم توزيع المبلغ على 4 كليات بواقع مليون لكل كلية وهي كلية العلوم البيئية الزراعية وكلية الآداب وكلية التربية وكلية العلوم.وقال الدكتور مروان مدى مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة إنه سيتم وضع خطة لتنفيذ عناصر التطوير وفق المواصفات الخاصة بالمشروع.وعلى جانب آخر، استعرض مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، دراسة تعديل الأجر المكمل للعاملين بجامعة الإسكندرية المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التى اعتمدها رئيس الجامعة وتم إرسالها لوزارة التعليم العالى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.وأوضح الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في تصريح اليوم، الأربعاء، أن الدراسة راعت إحداث توازن بين دخل العاملين وأثر ارتفاع معدلات التضخم على مستوى المعيشة فى السنوات الأخيرة.وتابع "الكردي"، أن الدراسة راعت كذلك زيادة حجم الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق العاملين بالجامعة بعد إعادة توزيع أعباء العمل الإدارى للكوادر الإدارية التى تبلغ سن التقاعد على العاملين المستمرين بالخدمة دون الاستعانة بعاملين جدد وذلك حرصًا على خفض تكاليف إجمالى الأجور على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتطلب مد ساعات العمل من السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءًا فى بعض الأماكن، مع مراعاة الالتزام بمستوى جودة الأداء الإداري.ووافق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى فى البطولات العربية أو الأفريقية أو البطولات التى أقيمت على مستوى الجمهورية أو على مستوى الجامعة لعام 2018، في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية المختلفة، وقد بلغ عددهم ٢٧٠ طالبا وطالبة.وبحسب بيان صادر اليوم، فإن رئيس الجامعة قد أكد خلال اجتماع المجلس، على عمداء الكليات العمل على الانتهاء من التحول إلى نظام الساعات المعتمدة فى مرحلة البكالوريوس بكافة الكليات خلال هذا الفصل الدراسي.ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وكلية المنارة للعلوم الطبية الأهلية بميسان ـ جمهورية العراق، وإتفاق التعاون العلمى بين معهد البحوث الطبية والنقل البحرى ووحدة الحوكمة الصحية وكلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وحكومة مقطاعة كريتشو بكينيا.كما وافق المجلس على ترقية 13 عضو هيئة تدريس 5 إلى درجة استاذ و8 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 4 مدرس، ومنح 46 درجة دكتوراه، و85 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.ومن جانبه .. أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن استعداد الجامعة للدخول في تصنيف QS العالمي.جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، من خلال تكاتف جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير المعلومات الدقيقة اللازمة لهذا التصنيف.كما أوصى رئيس الجامعة بضرورة الإعلان والإعلام عن التصنيفات الدولية بكليات الجامعة ومعاهدها، وبث روح التعاون والمثابرة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لما لهم من دور رئيسي في حصول الجامعة على ترتيب متقدم بهذه التصنيفات العالمية.وشدد على أهمية إلتزام أعضاء هيئة التدريس باستخدام الاسم الصحيح للجامعة (Beni-Suef University) على كل أبحاثهم العلمية، وإجراء هذه التعديلات على مواقعهم الشخصية على ORCID، وSCOPUS، وPublons Reviews، وResearch Gate.ومن ناحية أخرى .. قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة لا تدخر جهدًا فى تمويل المشرعات البحثية حتى تصبح جامعة رائدة في مجال البحث العلمي، وأن زيادة عدد الحاصلين على جوائز الجامعة المختلفة سوف يساهم في احتلال الجامعة مكانه متقدمة في التصنيفات العالمية.جاء ذلك خلال حضوره ختام الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الطب خلال الفترة من 23- 25 سبتمبر الجاري عن الكتابة العلمية والنشر تحت إشراف الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتي حاضر فيها الدكتور أحمد شقير- استاذ بجامعة المنصورة، بمشاركة 90 باحثا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كليات القطاع الطبي بالجامعة وبحضور الدكتور حمدي حسين- عميد كلية الطب.وحث رئيس الجامعة، الباحثين الاهتمام بصياغة الأبحاث وتفسيرها وتسليح انفسهم بالعلم والبحث العلمي وطالبهم أن يستفيدوا بهذه الدورة في تخصصاتهم المختلفة وأن تحقق استفادتهم الفائدة على المرضي.وأشار الدكتور محمود خضاري، إلى أن هذه الورشة التدريبية بالساعات المعتمدة على كيفية كتابة الابحاث العلمية والنشر العلمي وجاءت من خلال حرص الجامعة على تزويد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأساسيات البحث العلمي في القطاع الطبي لتقديم أبحاث عالية الجودة في المجلات الكبرى ذات صدى عالمي وقيمة علمية عالية مما يساهم في رفع التصنيف الدولي لجامعة جنوب الوادي.وأشار الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب، إلى أن الدورة تناولت كيفية صياغة الأبحاث وأخلاقيات البحث العلمي لمنع السرقات العلمية وتوضيح السلبيات المعتادة التي يواجهها الباحثون الجدد خلال نشر الأبحاث وقدم الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة على تنظيم هذه الدورة التي تدعم البحث العلمي بالجامعه.وأشاد الدكتور أحمد شقير، بالدعم الذى تقدمه إدارة الجامعة من خلال تشجيع البحث العلمي في كليات القطاع الطبي وتشجيع النشر الدولي بتنظيم مسابقة تتم خلالها كل عام احتفالية لتكريم المتفوقين والحاصلين على جوائز من الجامعة.