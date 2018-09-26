استجابة لشكاوى الأهالى.. تطهير أسفل كوبري العدوة بالمنيا من المخلفات

استجاب اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا لشكاوى عدد من المواطنين بمركز العدوة من تضرهم من المخلفات الملقاة بالبحر اليوسفي، وكلف المحافظ علي الفور إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة، بتنفيذ أعمال تطهير أسفل كوبري العدوة من المخلفات الملقاة في البحر اليوسفي، بالتنسيق مع مديرية الري ببني سويف، وذلك من أجل الحفاظ على مياه الشرب وتوفير بيئة نظيفة لكل مواطن.
ومن جانبه، قال رئيس مركز العدوة، أنه تم التواصل مع مديرية الري ببني سويف المشرفة على نظافة وتطهير البحر اليوسفي، وذلك لإرسال الحفار المائي لكثرة تراكم المخلفات أسفل الكوبري، وتمت أعمال التطهير من المخلفات التي تتسبب في الروائح الكريهة والحشرات الضارة، مشيرًا إلى التصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين الصادرة من قبل الحكومة وتغليظ العقوبة عليه.