استجابة لشكاوى الأهالى.. تطهير أسفل كوبري العدوة بالمنيا من المخلفات

استجاب اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا لشكاوى عدد من المواطنين بمركز العدوة من تضرهم من المخلفات الملقاة بالبحر اليوسفي، وكلف المحافظ علي الفور إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة، بتنفيذ أعمال تطهير أسفل كوبري العدوة من المخلفات الملقاة في البحر اليوسفي، بالتنسيق مع مديرية الري ببني سويف، وذلك من أجل الحفاظ على مياه الشرب وتوفير بيئة نظيفة لكل مواطن.



