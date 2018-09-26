ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نشاط في حركة السفن والشاحنات وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء شهد اليوم الأربعاء، نشاطا في حركة تداول الحاويات والسفن حيث ارتفع مخزون الغلال بالميناء إلى مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين طنا منها 516 ألف طن قمح.

وأشار "الغندور"، في تصريحات له اليوم، أنه يجري تفريغ السفينة "شل انيفيتور" المحملة بـ 10 آلاف طن سكر واردة من فرنسا، ويجري تفريغ السفينة "فالي دي سيفيجيليا" القادمة من إيطاليا وعلي متنها 32 ألف طن سولار.

كما يجري تفريغ السفينة "اطلنتيك ميراكل" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 10 آلاف طن زيت عباد شمس، والسفينة "جلوبال فرونتير" قادمة من روسيا وعلي متنها 54 ألف طن قمح، وتم تفريغ السفينة "يوسور" علي متنها 7916 رأس ماشية قادمة من البرازيل.

واضاف "الغندور"، أن حركة الشاحنات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة من والي الميناء، كما تراكي علي أرصفة الميناء 35 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة، والمخطاف الداخلي 8 سفن .

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

مرة بكلمة خارجة وأخرى بزوجته.. أحمد الفيشاوي حريف سرقة اللقطة في الجونة

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يشرح خطورة صواريخ S300

محمد صلاح خارج مباراة ليفربول وتشيلسي لهذا السبب

المعلقة السحرية لتنظيف القولون وطرد الديدان

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

الجنايات تحيل فني صوت قاعة قضية اقتحام الحدود إلى النيابة العامة

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

الملكة رانيا تنشر صورة جديدة مع ابنتيها التوأم في عيد ميلادهما

أحمد الفيشاوي وزوجته حديث التواصل الاجتماعي .. تعرف على عدد زيجات أحمد الفيشاوي

نجما بيراميدز ينتقلان للدوري السعودي .. تعرف على التفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

رئيس الوزراء يكلف بإعداد تقرير عن مشكلات مشروع إنتاج الدواجن بقرية الأحايوة بسوهاج .. صور

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

فيديو

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو
توزيع 25 شهادة أمان على المطلقات والأرامل بالأقصر.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟