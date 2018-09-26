نشاط في حركة السفن والشاحنات وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء شهد اليوم الأربعاء، نشاطا في حركة تداول الحاويات والسفن حيث ارتفع مخزون الغلال بالميناء إلى مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين طنا منها 516 ألف طن قمح.



وأشار "الغندور"، في تصريحات له اليوم، أنه يجري تفريغ السفينة "شل انيفيتور" المحملة بـ 10 آلاف طن سكر واردة من فرنسا، ويجري تفريغ السفينة "فالي دي سيفيجيليا" القادمة من إيطاليا وعلي متنها 32 ألف طن سولار.



كما يجري تفريغ السفينة "اطلنتيك ميراكل" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 10 آلاف طن زيت عباد شمس، والسفينة "جلوبال فرونتير" قادمة من روسيا وعلي متنها 54 ألف طن قمح، وتم تفريغ السفينة "يوسور" علي متنها 7916 رأس ماشية قادمة من البرازيل.



واضاف "الغندور"، أن حركة الشاحنات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة من والي الميناء، كما تراكي علي أرصفة الميناء 35 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة، والمخطاف الداخلي 8 سفن .