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أهالى شارع رشدى وشارع عبد اللطيف بالجيزة فى شكواهم: نشرب من المجارى

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:41 م
صدى البلد
كريم ناصر
بقينا نشرب من مياه الصرف " هذه هى الكلمات التى بدأ بها أهالى شارع عبد اللطيف وشارع رشدى المتفرعان من شارع ترعة عبد العال بالجيزة شكواهم بسبب عدم انتظام عملية ضخ المياه بالمركز وانقطاعها فى أغلب الأوقات.

وقال "عزت محمد" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى فى شكوى أرسلها عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع  أن سكان شارع عبد اللطيف يعانون مياه الشرب بالشارع سوداء مختلطة بمياه الصرف الصحى.

وأضاف "أحمد محمد" أن المياه بشارع رشدى مختلطة بمياه الصرف وداكنة اللون و تسبب العديد من الامراض للاطفال، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة، ولكن بلا رد.

وطالب القراء فى شكواهم بسرعة حل المشكلة وإصلاح العطل لتوفير حياة آدمية لسكان المنطقة .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 أو من خلال البريد الالكتروني: [email protected]
أهالى شارع رشدى وشارع عبد اللطيف بالجيزة فى شكواهم: نشرب من المجارى
أهالى شارع رشدى وشارع عبد اللطيف بالجيزة فى شكواهم: نشرب من المجارى

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