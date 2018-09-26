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محافظات

محافظ الشرقية يكلف التموين بمنع احتكار السلع المدعمة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:34 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقية، أن قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبد الحميد عزاز قام بحملة تموينية مفاجئة بالاشتراك مع إدارة تموين فاقوس، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 301 جنح المركز ضد "أ م أ" صاحب ماكينة لطحن القمح والغلال بناحية عزبة سرو الزاوية الحمراء بمركز فاقوس لحيازته وتجميعه وإعادة نخله لعدد 11 شيكارة دقيق بلدي مدعومة من الدولة لإعادة بيعها في السوق السوداء.

وأضافت "عبد الرحمن" أنه تم تحرير 5 محاضر إثبات حالة ضد كل من(" م أ ج" صاحب مخبز بقرية كفر شاويش، "أ أ ص" صاحب مخبز بقرية البيروم، و" س أ أ" صاحبة مخبز بقرية الدايدمون، و"أ د أ" صاحب مخبز ببندر فاقوس، و" م أ م" صاحب مخبز بقرية البيروم) وذلك لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق وعدم استفادة المواطنين من الخبز المدعم.

ومن جانبه فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل مديرية تموين الشرقية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمنع احتكار السلع المدعمة من قبل الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على الغير ملتزمين ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والبقالين التموينيين والمخابز البلدية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، واحتكار السلع المدعمة والتأكد من التزام التجار بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية على المعروض حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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