محافظ الجيزة يعاقب مشرف نظافة ويكافئ رئيس وحدة محلية

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، معاقبة مشرف نظافة بالحوامدية بخصم 5 أيام من راتبه، لإهماله فى متابعة أعمال النظافة العامة بطريق مصر أسيوط الزراعى، كما قرر صرف مكافأة لرئيس الوحدة المحلية بالمرازيق لجهوده فى رفع الاتربة ونظافة الشارع فى نطاق عمله.



وحذر المحافظ، خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ اليوم الأربعاء بطريق مصر أسيوط الزراعى، رؤساء المدن الواقع بنطاق لهم الطريق من عدم إتخاذ إجراءات رادعة حيال الإشغالات المتواجدة بالطريق خاصة سيارات النقل والمقطورات وقيام بعض أصحاب العقارات بالتعدى على الطريق وإقامة أرصفة أمام منازلهم متعدين بذلك على أملاك الدولة.



وشدد على الاهتمام برفع كفاءة الطريق موجهًا كلامه لرؤساء مدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين بالنزول اليومى وعدم الجلوس فى المكاتب، مضيفًا: "أنا عايز شارع نظيف ومنضبط ومفيش إشغالات".



رافق المحافظ فى الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.