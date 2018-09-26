ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الجيزة يعاقب مشرف نظافة ويكافئ رئيس وحدة محلية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
محمد الصاحى
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، معاقبة مشرف نظافة بالحوامدية بخصم 5 أيام من راتبه، لإهماله فى متابعة أعمال النظافة العامة بطريق مصر أسيوط الزراعى، كما قرر صرف مكافأة لرئيس الوحدة المحلية بالمرازيق لجهوده فى رفع الاتربة ونظافة الشارع فى نطاق عمله.

وحذر المحافظ، خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ اليوم الأربعاء بطريق مصر أسيوط الزراعى، رؤساء المدن الواقع بنطاق لهم الطريق من عدم إتخاذ إجراءات رادعة حيال الإشغالات المتواجدة بالطريق خاصة سيارات النقل والمقطورات وقيام بعض أصحاب العقارات بالتعدى على الطريق وإقامة أرصفة أمام منازلهم متعدين بذلك على أملاك الدولة.

وشدد على الاهتمام برفع كفاءة الطريق موجهًا كلامه لرؤساء مدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين بالنزول اليومى وعدم الجلوس فى المكاتب، مضيفًا: "أنا عايز شارع نظيف ومنضبط ومفيش إشغالات".

رافق المحافظ فى الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

ترشيحاتنا

عشرات الإسرائيليين ينتظرون الموت في الهند.. لهذا السبب

أحمد حسن يكشف آخر تطورات صفقة عمر خربين

الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

أمريكا تسحب منظومات صواريخ متقدمة من الشرق الأوسط.. لهذا السبب

صحيفة إسبانية تكشف مصير لاعبي بيراميدز والعاملين فى القناة

رضيعة تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة

النيابة تعاين موقع إصابة قاض بسلاح ناري في القاهرة الجديدة

مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين فى انفجار جنوب شرق تركيا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

محمد صلاح يتسبب في إحراج الفيفا بعد فوزه بجائزة أجمل هدف

ليفني تلتقي أبو مازن بالأمم المتحدة وهذا فحوى اللقاء

أحمد حسن: مكافآت لاعبي بيراميدز رزق لهم.. ونسعى للفوز بالدوري والكأس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

بعثة الزمالك تطير إلى الكويت لمواجهة القادسية .. صور

اختتام أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري حول سد النهضة.. صور

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

فيديو

طريقة عمل باف بحشوة الكريمة
وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟